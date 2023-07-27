年會的重頭戲是兩日論壇，5市教育局處、近百位技職教師深度暢談技職教育的新未來。（新北市教育局提供）

為期2天的新未來技職年會今（27）日登場，新北市邀集「基北北桃中」5市教育局處、近百位來自5市的技高教師參加，開啟城市技職教育對話。教育局表示，未來5市在教師培訓、學生技能養成、國際交流、產學合作等面向將共同合作，擴大技職教育影響力。

教育局表示，本次年會以國際素養為主題，基隆市教育處長劉美蘭、台北市教育局副局長陳素慧、桃園市教育局長劉仲成、台中市教育局高中職教育科長李真玲與會，聯袂倡議「技職國際邁向永續」的目標，並宣示7大宣言，透過城市合作、公私協力，鍊結產業與學生。

教育局指出，年會的重頭戲是兩日論壇，5市、近百位技職教師深度暢談技職教育的新未來，由知名國際企業Diageo分享國際視野、104人力銀行用數據分析國內產業及趨勢，Tomofun友愉企業帶入社會責任精神，教學創新與社會脈動並進。

教育局說，技職教育是國家經濟及企業成長的動力，5市所轄人口超過千萬，期待共同領航教育、串聯各縣市產官學研資源，齊力推動技職教育，為台灣產業及社會培養具備國際競爭力的人才。