華安目前規劃與台灣大學合作用NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，未來亦不排除與國際大廠一同合作將人工智慧技術應用於醫療發展中，公司目前規劃共同研發各種發炎相關、神經退化性疾病(例如巴金森氏症、阿茲海默症)以及其他罕見疾病的相關藥物，華安將如同美國生物科技公司英矽智能(Insilico Medicine)結合大數據分析以及深度學習來進行電腦藥物開發。

華安指出，開發一種新藥平均需要超過10年的時間加上數十億美元的資本。然而藉由使用人工智慧，估計能縮短將近一半的開發時間。不僅如此，人工智慧也可有效預測潛在藥物在人體內的功能、排除無效果的分子，以及機器學習模型也可減少繁瑣的實驗室流程。藉由這些輔助，華安或是其他新藥公司想要加速並降低藥物發現成本的願景，將有機會逐漸實現。

據Market.us的研究報告表示全球商業市場在2022年中的生成AI價值已經達到12億美元，並且預計在2023年～2032年內將以33.5%的複合年增長率增長，因此預計到2032年，商業市場中的生成AI價值將達到209億美元。

英矽智能表示，若利用傳統方法完成同樣工作，將花費超過4億美元，並耗時6年時間。但借助AI，Insilico Medicine最終以1/10的成本、1/3的時間完成了這項任務，並且在開始後僅兩年半就進入了1期臨床試驗。

日本武田製藥今年2月以40億美元的價格，從波士頓一家新創手中，收購一種實驗性牛皮癬藥物，並使用人工智慧(AI)進行藥物開發，只耗費短短6個月時間就獲得一款新藥，有別以往開發新藥必須經過多年的廣泛分析、篩選數據和測試結果，才能發掘具潛力的候選藥物。預期未來國際藥廠將會大量投資AI新藥開發，全球看好市場前景，許多資源正湧入AI領域發展新藥。