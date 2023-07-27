杜蘇芮颱風來襲，台中市應變中心也升級一級開設長，市長盧秀燕27日上午親自主持防災會議。（馮惠宜攝）

杜蘇芮颱風來襲，台中市應變中心也升級一級開設長，市長盧秀燕今（27日）上午親自主持防災會議，她表示，這兩天仍有許多民眾上山下海，警方攔截100多件進行口頭勸導，並開出12張勸導單，還有人晚上六點還要去看海；至於大家關心的颱風假，她也說，目前看起來放假機會比昨天大一點點，請大家要注意台中市政府的公告。

依據氣象預報，台中市27日已進入陸上颱風警報範圍，而影響最大的時間預估是今天傍晚到明天凌晨之間；台中市應變中心也在上午提前升級一級開設。

盧秀燕表示，今天清晨兩點多，台中已經進入陸上颱風警報範圍，主要影響時間大概在今天傍晚到明天清晨，也就是下班放學以後，呼籲市民朋友下班放學以後減少外出、加強戒備。而影響台中最大的區域是在山區：和平、新社，可能風雨量會比較大市府也會特別加強協助，但明天颱風過去以後反而是海線地區會受到影響，請海線民眾不可以輕忽。

盧秀燕也提到，這兩天仍有許多民眾強行要上山下海，警方攔截100多件進行口頭勸導，並開出12張勸導單，尤其大坑登山步道已經封閉，請民眾不要強行上山；因此她拜託市民朋友，為了自己生命安全、不要為難警消同仁，拜託大家以自己與他人安全為重，千萬要注意安全。

台中市警察局長李文章也透露，依第一線勸導顯示，颱風來襲有4成民眾是強行上山被觀導，而想到海邊觀潮的則占6成，還有民眾晚上六點還到大安看海。

至於會不會放颱風假，盧秀燕表示，台中市今天已經進入陸上颱風警報範圍，有沒有可能放颱風假？機會比昨天大一點點，因為台中市是在暴風圈的邊緣，資訊必須再研判，她也強調國家對於停班停課是有標準的，一定要風力達到一定的級數，才會放假，台中市政府下午會搜集精確的資料加強研判，請大家要注意台中市政府的公告。