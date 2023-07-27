46歲言承旭最近將重心放在大陸，不僅拍了新的戲劇也轉戰綜藝節目，繼先前參加《披荊斬棘的哥哥2》後，最近又上戀愛實境節目，寡言的他透露自己曾停工1到2年，因為看不到未來又由於工作身心俱疲，「然後想要找到心裡面真的喜歡」，更表示人不可能一直在工作，似乎有定下來的打算。

言承旭最近上《心動的信號6》分享自己的感情經驗，他認為因為當演員可以有不一樣的人生，但有時也會覺得被消耗殆盡，「你會覺得自己已經可能被抽乾了」，他回憶當時停工快兩年，雖然沒工作但靠上課充實人生，「我覺得那個事件對我是說，也是自己跟自己對話，人不可能一直在工作」。

言承旭今年2月突然發文說：「我的孩子要來了」，並附上一顆愛心，因為當時剛逢胡歌閃婚，讓外界以為言承旭在「同步跟進」，後來他才解釋是為新劇《夏花》宣傳，不是真的當爸爸，而電視劇上映前雖因這波新聞引來不少關注，播完後網友還是不留情地吐槽，認為整部戲劇情太過狗血，結局又是開放式劇情，讓觀眾傻眼直說：「看了跟沒看一樣」。

至於舊愛林志玲結婚，言承旭當時第一時間接收消息時回應恭喜對方，近期受訪也大方表示很開心看到女方有自己夢想成真的家庭，希望對方一切都好，而他目前感情狀態是「單身」，希望早日遇到Miss Right，若真有那天且女方同意，他會罕見決定公開。