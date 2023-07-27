基隆市暖暖區的八堵火車站也有路樹倒塌，警方現場實施交管並請承包廠商排除。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

中度颱風杜蘇芮來襲，基隆各地紛紛出現間歇性豪大雨，也造成多起事故，據基隆市消防局統計，截至27日上午，共通報有路樹倒塌5件、電線掉落3件、鐵皮吹落或不穩2件、外牆剝落1件等災情，未有市民傷亡。基隆市警局則表示，因颱風導致的路樹倒塌等問題，轄區均第一時間請同仁協助導引、拉起封鎖線管制等，避免危及市民安全，同時積極加強巡查，呼籲市民非必要勿前往山區河川活動，以策安全。

中度颱風杜蘇芮中心雖未直接登陸本島，但中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，颱風雖遭地形破壞，但強度僅部分減弱，帶來的雨量恐怕會形成「致災性」豪大雨，山區總雨量恐達1000毫米，需慎防坍方、落石及土石流。

而基隆近期遭遇水源短少進而影響水質的問題，杜蘇芮帶來的豐沛雨量可望稍緩解水情，但也帶來零星小災情。像是暖暖區的碇內就有路樹倒塌砸到一旁計程車，並造成道路雙向中斷，透過警方與當地民眾志工通力合作，先將路樹推至路旁後，再通知吊車排除障礙。

基隆市信義區的深澳坑路，有竹子疑似被風雨吹到垂在路中間，警方與附近店家借鋸子清除。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

而同樣是暖暖的八堵火車站前也有路樹倒塌，占據一車道，警方立即現場實施交管，並通知相關廠商前來處理。而在信義區的深澳坑路，則有一隻相當長的竹子疑似被風雨吹到垂在路中間，恐影響往來行人車輛安全，警方當下與附近店家借鋸子清除。其餘也有多件零星路樹倒塌意外，均即刻管制並通報排除。

基隆市區仁二路的商辦大樓外牆磁磚剝落砸碎滿地，幸好當時無人受傷。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方拉起封鎖線管制，並聯繫屋主處理。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

而在基隆鬧區的仁二路商辦大樓外牆有磁磚被風吹落，直接砸碎滿地在人行道上，幸好當時並未造成民眾傷亡。警方當下拉起封鎖線管制，同時聯繫屋主及施工單位到場處理，避免災害擴大。

市警局表示，中颱杜蘇芮已發布陸上及海上警報，豪大雨恐致災，因此警方將積極巡視轄區內山區及低窪地區，保障民眾生命安全，同時為預防駐地發生災情，也會提前備齊沙包、飲用水及食物等。

基隆市警方積極巡查各轄區並備妥防災物資如沙包等，避免颱風致災。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方呼籲，颱風來襲期間，請民眾務必做好居家防颱工作，非必要則減少外出，且應避免進入山區及河川活動。如發現有淹水或其他災情，請立即撥打110、119專線報案。