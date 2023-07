回溯2015-16年NBA賽季,剛滿28歲的史蒂芬柯瑞(Stephen Curry)帶領金州勇士創造聯盟單季最多勝記錄、刷新自己所保持的單季三分進球記錄,且奪下聯盟得分王,場上的精采表現不僅讓柯瑞連續兩年獲得聯盟年度MVP獎座、加入180俱樂部,同時也成為NBA歷史上第一位全票奪得年度MVP的球員。

UNDER ARMOUR在2016年特別齊聚由CURRY ONE MVP配色和CURRY TWO MVP配色所組成的「CURRY Back-to-Back MVP紀念典藏套裝」來紀念柯瑞連續兩個球季獲得MVP的殊榮,對於這組CURRY MVP系列鞋款的誕生,柯瑞表示:「這兩雙球鞋展現了我投入的所有努力以及我的信念,並致敬那些曾在身邊幫助我、激勵我突破自己的人,對我來說是相當特殊的榮譽。」

而在今年,UNDER ARMOUR將復刻重現CURRY Back-to-Back MVP紀念典藏套裝, 7月28日於UA大安門市、UA台北西門成都門市、UA台中太平門市、UA高雄裕誠門市限量發售(官網不販售),售價NT$12,800元,詳細訊息請鎖定UNDER ARMOUR Taiwan官方臉書粉絲團與官方IG。