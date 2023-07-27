歌壇天后李玟（CoCo）本月初輕生送醫不治，享年48歲，李玟二姊李思林透露，將在31日舉行告別式；據悉，當家人在整理李玟遺物時，沒看到李玟登上奧斯卡所穿的那套紅色旗袍，於是到Bruce家中尋找，怎料他們竟被攔下，直到李玟家人揚言報警才順利將禮服取回。

根據港媒《星島頭條》報導，在李玟家人為她挑選陪葬的衣物時，不見李玟當年登上奧斯卡所穿的旗袍，於是到Bruce住處尋找，但當時Bruce並不在家，而Bruce的職員向他們表示，家中沒有李玟的衣服「一件也沒有」，讓他們相當錯愕，直到他們揚言報警，對方才拿出兩箱衣物，裡面約有6、7件晚禮服。

sexy COCO Lee performed in Oscar in 2001

不過，據悉李玟生前的禮服應多達百套，因此希望對方可以在48小時內交還，否則不排除交由警方處理；另外，李玟生前最愛白色禮服，家人原希望為她揀選一條白色長裙於喪禮上穿上，可惜至今仍未能取回。

如今李玟遺照也正式曝光，據悉是2個姊姊一起挑選的，都認為這張照片中的李玟笑得像天使，衣服是她生前最愛的白色；照片中，李玟放下一頭長髮、對鏡頭露出陽光笑容，這是她2013年推出專輯《盛開》拍的照片。