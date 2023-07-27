據統計，前次聯準會停止升息後，投資級債6個月、1年、2年的報酬表現，分別達10％、16.7％、28.7％，目前市場資金已全面鎖定債券ETF進行布局，殖利率達5.8％的元大投資級公司債7月以來獲淨申購達108億元，買氣更勝高股息ETF。

元大投信表示，債券ETF領的是約定好的債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股利會隨當年企業經營結果而有變化，00720B投資包括波音(Boeing) 、AT&T等全球級優質企業債券，持債均在標普信評BBB投資等級以上，提供不同於高股息ETF的領息選擇。

而市場投資人數最多的元大美債20年，投資被視為無風險資產的美國公債，日均成交量居債券ETF之冠，據集保結算所統計，截至7月21日投資人數達152,296人，是國內債券ETF人氣王，光是今年以來就大幅增加超過10萬人，顯見市場對於債券ETF的加碼力道。

同時，債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費，是集合固定息收及眾多優勢的產品。

偏好每月領債息的投資人，也可以透過債券ETF進行配置，例如元大投資級公司債、元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）皆為季配，且除息時間分開，同時佈局三檔，可組成月配組合。