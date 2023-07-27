成都世界大學運動會將於28日晚間開幕，教育部體育署27日公布我國代表團掌旗官，26歲女子排球隊隊長「排球甜心」廖苡任在個人最後一屆世大運獲得殊榮，她也開心表示，這是榮譽和肯定，也提醒自己肩負重任，希望能幫助球隊在本屆世大運取得佳績。

體育署鄭世忠署長表示，有關今(112)年世大運掌旗官人選，主要考量廖苡任在國內的高人氣，另一方面也考量開幕典禮隔天女子排球隊沒有賽程，因此經團本部會議決定，請她擔任本屆世大運掌旗官，並期許廖苡任帶領女排隊勇奪佳績。

廖苡任目前就讀於台北市立大學競技運動訓練研究所碩士班，在隊中擔任有場上教練之稱的舉球員，負責調度與策動球隊攻勢，所屬台北鯨華、台北市立大學也分獲企業排球聯賽、大專排球聯賽上個賽季冠軍。

她在2018年初才入選亞運代表隊沒多久，就因比賽中負傷，左膝十字韌帶斷裂而無緣初次國手夢，經歷9個月才重返賽場；2019年拿坡里世大運她首次代表中華隊出征，又在比賽中傷及右踝，休養約3個月，但對排球熱愛與堅韌，使她能重回賽場，堅持迄今，並再次披上國家隊戰袍。