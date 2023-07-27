台灣與英國26日宣布啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），優先選擇三大領域進行談判。行政院經貿談判辦公室27日表示，倘雙方能有共識，將分別簽署備忘錄，而台英ETP也保留未來擴增新領域議題的空間，有機會繼續擴充。

繼《台美21世紀貿易倡議》首批協定完成國會審議程序後，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中曾在廣播節目中暗示，此後很快會有「好消息」，台灣將跟「重要國家」有類似協定，此次與英國啟動ETP就是一例。

經貿辦昨指出，鄧振中與英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）於台北時間26日展開視訊會談，雙方會中達成共識，宣布啟動ETP，優先鎖定投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商，朝共同建立公平競爭投資環境、合作應對氣候變遷與推動去碳化，共同提升可信賴的資料流動與保護。

鄧振中表示，近年來由於政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，我方樂見此項進展，並預期將會有十分豐碩的成果。

經貿辦今日再補充，台英深化貿易夥伴關係ETP目前會先就三個領域來討論，分別是投資、能源與淨零碳排及數位貿易，倘雙方能有共識，將分別簽署備忘錄，作為雙方未來執行時之依據。

經貿辦說，在台英ETP架構下，未來台英會就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係；台英ETP保留未來擴增新領域議題的空間，待雙方完成投資、能源與淨零碳排、數位貿易三項議題後，未來有機會繼續擴充。