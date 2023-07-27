台灣自來水公司第二區管理處為改善桃園市新屋區下田地區供水穩定及降低漏水情形，辦理新屋下田里汰換管線新舊管連絡工程，預計於7月31日至8月10日間，每日上午9時至下午5時，分區進行施工停水，請民眾預先儲水備用，停水戶數約250戶。

經發局指出，新屋下田里德尚路、田心南路區域自7月31日至8月5日，每日上午9時至下午5時停水；新屋下田里田心北路區域自8月7日至8月8日，上午9時起至下午5時止停水；新屋下田里田中路區域自8月9日至8月10日，上午9時起至下午5時止停水。為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局提醒，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。