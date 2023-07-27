陳子健以個人首支單曲〈是你It’s You〉來台闖樂壇。（陳子健提供）

新加坡創作歌手陳子健，以個人首支單曲〈是你It’s You〉來台闖樂壇，今年28歲的他在音樂圈累積7年的製作經驗，2年前於網路發表首支作品而出道，之後陸續為多部戲劇製作並演唱主題曲及插曲，包括新傳媒8頻道電視劇《千年來說對不起》的主題曲〈彈指間〉、插曲〈月之情〉與〈空空〉，以及電視劇《謝謝你出現的我的行程裡》插曲〈小毛蟲〉等，讓他成為星國新生代音樂圈中的「戲劇主題曲專業戶」。

其實陳子健早在念書時期就已「為國爭光」，小時候受媽媽愛打羽球影響，讓他從小學三年級就加入羽球隊打球，後來更因為球技過人而在高中時成為新加坡的國家羽毛球隊選手，並曾到亞洲各城市巡迴比賽，甚至得到亞軍名次；當初會毅然而然轉戰音樂圈，起因他畢業後到海蝶音樂公司實習，加上當兵前夕考量個人生涯，毅然決定捨球拍改拿吉他及麥克風換跑道衝刺，「當時也沒多想，剛好有個契機能碰觸音樂這塊，於是一股腦投入其中。」

身為菜鳥新人的他，從錄音室的製作助理開始磨練，最難忘歌王林俊傑錄音時的超強功力，「整個過程非常專業，歌曲從頭到尾只錄了2遍就錄好了，根本是偶像，真的是行走的CD」；6歲開始學習鋼琴的陳子健，提及自己對會創作寫歌產生興趣，是因當初看了華語電影 《戀愛通告》而勾起做音樂的念頭，「電影中有一段男主角用鋼琴為女主角寫詞譜曲的情節，發現音樂不僅能帶給大家愛及快樂，還能透過音樂創作傳達自己內心的想法與情緒。」

在唱片公司學習製作、唱歌等技巧的他逐漸闖出一片天，今年特別把首次參加在新馬音樂創作比賽的獲獎作品〈是你It’s You〉，當成進軍台灣樂壇的首支單曲，MV配合純愛情歌氛圍，把場景拉到學校裡拍攝，陳子健對於能來台灣拍攝自己生平第一支MV感到不可思議，「台灣的校園和新加坡的校園很不一樣 之前每次只能透過電影看到的校園場景這次可以自己踏進電影場景裡的感覺很奇妙。」希望有機會能留在台灣做音樂，繼續發表作品。