聯亞第二季營運低迷，單季營收2.53億元，季減少22.79%，在產品組合轉差與營收規模下滑，單季毛利率低於第一季，加上多家客戶委託開發高速LD，RD費用持續增加，單季稅後淨損0.41億元，每股虧損0.44元。

回顧聯亞第二季營收表現，因大陸對10G、25G LD拉貨放緩，導致聯亞第二季Telecom(電信)營收季減；美系資料中心客戶800G矽光LD需求因AI應用而增強，帶動Datacom(資料中心)營收成長；第二季為蘋果iPhone零組件拉貨進入全年最淡一季，年度新訂單尚未開始生產，故第二季消費性雷射停止出貨導致營收下滑。

展望第三季，有鑑於大陸5G基地台標案已開標，10G LD需求可望好轉，預期受到大陸需求拉動，聯亞預期Telecom營收季增。另外，生成式AI需求帶動各大CSP加快建置AI算力，高速網路需求應運而生，加快美系CSP客戶對800G矽光光收發模組需求大幅增加，預期Datacom營收將呈現季增。

整體來說，聯亞第三季Telecom與Datacom為營收成長主要動能，帶動產品組合明顯轉佳，加上營收規模回溫，法人預期，聯亞第三可望毛利率將優於第二季，但單季恐持續呈現虧損。