為了抵禦物價上漲歐洲央行自去年七月以來，已經將利率提高4個百分點，並承諾本月再次升息25基點(1碼)，使得週四成為ECB全年最容易做出的決策。

但對於下一次會議，央行可能放棄發出進一步升息行動的訊號，轉而承諾採取「視數據而定」的說法，讓投資人去揣測九月是否會加息。然而有一點是明確的，即加息週期的終點正在快速逼近。

歐洲央行的問題在於，通膨回落的速度太慢，而且可能需要等到2025年才能落至2%，因為最初由能源推動的物價上漲，已經滲透入整體經濟，並正在推高服務業成本。

勞動力市場也很吃緊，創紀錄的低失業率，都可能在未來幾年增加工資上漲的風險；此外，工會也運用他們增加的議價能力，要求企業彌補高通膨帶來的實質薪資損失。

這也是為何，許多投資和分析師希望九月再次加息，然後如果在秋季工資的數據出現放緩，再停止升息。

更多的收緊政策將符合於部分ECB鷹派官員的看法，包括Isabel Schnabel，她認為，過度升息所帶來的代價，將低於升息太少的代價。

但是經濟前景的迅速惡化，應會緩和鷹派人士的情緒。歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)很可能會採取謹慎的語氣，因為近日的一系列數據顯示，加息已經正在抑制經濟成長。