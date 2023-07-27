肺炎長年居國人十大死因第三位，每年約有1萬人死亡，而肺炎鏈球菌是社區型肺炎的主要致病菌，佔比高達23％。目前我國提供65歲以上長者公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎透露，疾管署預計今年秋冬調整公費政策，先提供長者先打13價或15價疫苗，間隔一年再接種23價疫苗，加強對高齡族群的保護力。

台灣感染症醫學會理事長王復德指出，肺炎鏈球菌大部分存在上呼吸道，可能經由打噴嚏或咳嗽等行為造成飛沫傳染，肺炎鏈球菌可能進入血液循環而引發菌血症，或是侵襲肺部、腦部、骨髓等，我國疾管署已於2007年將「侵襲性肺炎鏈球菌感染症」列為第四類法定傳染病，嬰幼兒和老人都是高風險族群，尤其長者感染後死亡率高。

台灣目前核准3種肺炎鏈球菌疫苗，23價疫苗是多醣體疫苗，而13價和15價疫苗是結合型疫苗。李秉穎說明，23價疫苗已經問世很久，雖然可以涵蓋23種血清型，但由於沒有免疫記憶力，保護時間較短；結合型疫苗可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長。據了解，結合型疫苗每劑要價3800元。

目前國內提供65歲以上長者接種23價公費肺炎鏈球菌疫苗。李秉穎透露，為提供長者更好的保護，疾管署預計調整公費接種政策，先讓長者打一劑結合型疫苗（13價或15價），間隔1年後再接種23價多醣體疫苗；雖然肺炎鏈球菌感染沒有季節之分，但過往都會和流感疫苗一起宣傳，預計公費新政策上路時間點會落在今年秋冬。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰引述美國建議，高齡族群應先接種結合型疫苗，讓身體增加免疫後，再接種23價疫苗，以涵蓋更多血清型。另針對糖尿病患者，即使血糖控制良好，但一旦感染肺炎鏈球菌仍可能導致嚴重病況，美國CDC和糖尿病衛教學會皆建議病友在醫師指導下，積極接種肺炎鏈球菌疫苗。