大陸交通運輸部26日集體約談包括滴滴在內的十餘家網約車平台，要求維護公平競爭市場秩序，並嚴格把關司機和車輛註冊，加快清退不符合條件的人員和車輛。近期許多失業者轉向開網約車，在網約車供給相對飽和的背景下，此次會議格外引人關注。

大陸交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對滴滴出行、高德打車、T3出行等網約車平台、聚合平台公司進行約談，並強調部分平台隨意調整營運規則、侵害乘客和從業人員合法權益、擾亂市場公平競爭秩序等問題，存在不穩定風險隱患，甚至出現營運安全事故。

約談提出六點要求，一是維護公平競爭市場秩序。優化提升服務水準，杜絕不正當競爭行為，營造良好市場發展環境。二是嚴格落實企業主體責任。保持經營策略相對平穩，暢通利益訴求管道，積極防範化解風險隱患。

三是切實維護司機合法權益。進一步規範經營行為，合理制定營運規則，加強與司機群體的溝通協商，落實落細降低過高抽成比例民生實事要求。四是切實保障乘客合法權益。網約車聚合平台及合作的網約車平台公司要依法建立健全首問負責制度，及時妥善處理諮詢投訴。

五是加快網約車合規化進程。「嚴把司機和車輛註冊關，加快清退不符合條件的人員和車輛。」聚合平台公司要嚴格核驗接入的網約車平台公司經營許可資質，督促網約車平台公司對駕駛員和車輛有關許可嚴格核驗把關，確保依法合規經營。六是加強運輸安全管理。優化派單機制，杜絕超時勞動、疲勞駕駛、超速駕駛等行為，及時推送安全駕駛提醒和道路交通安全、惡劣天氣等資訊，提升應急處置能力。