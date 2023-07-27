大陸選秀節目《乘風2023》（又名《浪姐4》）日前盛大落幕，最後由Ella（陳嘉樺）拿下第一名，其他還有Amber（劉逸雲）、謝娜等，台灣女星還有A-Lin、賈靜雯，在前11名成團名單中，台灣女星拿下3席。沒想到節目才結束，近日網上流傳節目組已經在規劃《浪姐5》的名單，驚喜的是S.H.E成員又受邀，這回是今年要當媽的Selina（任家萱），但是否真的明年會現身節目，引發網友不少討論。

《浪姐4》日前成團之夜選出了Ella（陳嘉樺）、Amber（劉逸雲）、美依禮芽、謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、A-Lin（黃麗玲）、盧靖姍、龔琳娜、賈靜雯成為最終勝出名單，而Ella致詞時除了感謝一起參加這節目的姐姐們，也不忘提到好姊妹Selina、Hebe，特別強調：「我是S.H.E的Ella」，贏得全場歡呼。

網上流出《浪姐5》計畫邀請名單。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

而近日，網上流出一份《浪姐4》計畫邀請的名單，台灣觀眾比較熟知的有莫文蔚、鞠婧禕、戚薇、俞飛鴻、徐璐、應采兒、朱茵、平采娜、徐靜蕾、曾佩慈、劉雯等，S.H.E的Selina也在名單內，意向更表明「已定」，Jessica（鄭秀妍）的妹妹Krystal（鄭秀晶）也似乎計畫加入。

見此，網友評價兩極，說：「90後都開始上浪姐了？」、「如果有鄭秀晶我必須衝！！」、「很像為了流量亂編的假瓜……」、「Selina懷孕生孩子去了，還已定別扯了好嗎」、「任家萱不是懷孕還沒有生嗎？是生完娃直接過來嗎」、「別遛劉雯了…….season queen模特事業還在上坡路呢」、「求求曾沛慈來吧」。