工鬥團體今日赴行政院指出，當前勞保年金的給付金額，不足保障勞工退休生活所需，建議政府設立基礎年金，提高勞工退休保障。對此，行政院發言人林子倫表示，未來將勞動部持續搜集和溝通各界所提的勞保制度，盼在兼顧保障目的的公平性原則下，通盤研議和規劃尋求共識。

2024工鬥、中華電信工會、全國批發零售業產業工會、數個縣市產業總工會等團體，上午在行政院前舉行「勞保年金給付過低，總統候選人應表態」記者會。

工鬥團體以去年12月底的勞保統計為例，強調全國159萬的退休勞工，有高達98萬人、61％的民眾月領不到2萬元，更有17萬人、超過1成的民眾月領低於1萬，對照主計總處最新家庭收支調查，2021年平均每人每月的消費支出就達2萬3513元，顯見當前勞保年金的給付金額，不足保障勞工退休生活所需。

工鬥團體建議，政府應重新檢視勞保、勞退制度，甚至透過設立基礎年金，提高勞工退休保障，同時呼籲三組2024總統、立委參選人，應提出具體且保障勞工退休基本生活的政策方案。

對此，林子倫今日主持行政院會後記者會時指出，政府為維持勞保運作穩定，自從2020年持續撥補勞工保險基金，金額從200億元提高到450億元，特別預算也編列300億元額外挹注，明年規畫提高到1000億元，未來會持續辦理。 林子倫說，未來將勞動部持續搜集和溝通各界所提的勞保制度，盼在兼顧保障目的的公平性原則下，通盤研議和規劃尋求共識，保障勞工權益。