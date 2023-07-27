復華台灣科技優息(00929)已於7/19日除息，8/14息收即可進帳！如持股張數超過100張，在每張配息110元的情況下，等於這個月幫自己加薪逾1萬元。若00929能持續維持這樣的配息水準，存股族們大可訂下計畫，給自己設定了年薪百萬的「領息」目標，認真存股，直到「領息金額大於月薪」或是「領息金額大於生活費」，有機會挑戰百萬年薪，羨煞不少人！

今年高股息ETF依然廣受投資人青睞，規模持續攀升，其中，兩檔成立未滿1年的群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)堪稱是大黑馬，挾著高配息之姿，相繼衝破百億規模大關。

《除息後熱度不減，上週受益人數及規模增加居冠》

特別是00929成立僅滿月，規模就大爆增，其第一次月配息為每單位配息0.11元，依除息前1日之淨值16.6元計算，年化配息率近8%。上週單周增加近49.9億元，是全市場週申購金額最高的一檔ETF；單週收益人數也增加28,800人，累積達102,447人，正式突破10萬人大關。目前總規模已超過190億元，從7/6規模跨入百億至今，短短14個交易日，規模大幅成長90%，顯示00929月配息機制以及配息率確實吸引投資人搶進。

00929當中不乏百張的持股大戶，舉例來說，持股超過50張者，有3,313人，首月最高即可加薪11,000~111,000元，勝過許多上班族的薪水；持股超過800張者，有24人，首月領息金額將可逾88,000元，若00929能持續每月保持每單位配息金額超過0.1元，總計一年可加薪百萬元，令許多人羨慕。

（資料來源：集保戶股權分散表/日期：2023/07/21）

存股族以定期定額方式買進，也是不錯的方式。舉例來說，假設每月想加薪5,000元或10,000元，以近5年平均之特選臺灣科技優息指數殖利率7.5%計算，每月只要分別存1張、3張，三年即可達標，對於許多小資族來說，是比較容易達到的方式。因此，投資人可以到元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基等券商約定，以定期定額方式布局00929。

(表/中時新聞網整理)

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