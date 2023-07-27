原本還期望中國大陸大解封之後，經濟會出現井噴式的成長。但事與願違，大陸的經濟成長力道，卻不如外界所期望。還有美國對中國大陸全方位打壓，無論在政治、科技，甚至貿易各層面都有。利空籠罩下，投資人選擇不再押寶中國大陸。

路透社表示，部分資金流向墨西哥、印度、越南等，在全球製造業供應鏈當中，可取代中國大陸角色的國家。另外也轉進未來成長前景更加的市場，例如巴西就是其中一例。

專業投資管理ETF商品的業者Global X認為，以往中國大陸出口的主導地位正在式微，其它新興市場國家正在填補這一個缺口，包括墨西哥、印度以及東南亞國家等。全球供應鏈出現變化，未來10年資金流動也會有所改變。

路透社統計，光是在今年第二季期間，投資標的以中國大陸為主的共同基金，已淨流出6.74億美元。同時，有近10億美元流入中國大陸以外的新興市場。

若不計入中國大陸，以全球最大新興市場ETF的iShares MSCI Emerging Markets來說，主要成分股是鎖定台灣、韓國與印度的企業，2023上半年有10億美元進駐並創下新高。

美國投資公司SEI指出，因中國大陸占新興市場EM MSCI index指數近三分之一，故中國大陸是新興市場投資者最關心的主要國家之一。不過，拉丁美洲市場的成長性以及價值性都高、看好韓國和台灣的科技業者，以及供應鏈在轉變等，都比在中國大陸投資好。

高盛的資料也顯示，截至7月中旬的過去12個月，外資購買亞洲除中國大陸以外的新興市場股票，金額為390億美元，是自2017年以來，首次大於透過滬港通（Stock Connect）方式，要買中國大陸股票的資金。

根據基金評等單位晨星（Morningstar）的查訪，全球10大主要以中國大陸市場為主的基金，較2021年高峰期的規模相比，平均縮水4成左右。以UBS有名的這檔中國機會股票基金（China Opportunity Equity Fund）來說，截至6月底，資產已縮至45億美元，只剩下2021年元月的25%而已。

新加坡主權財富基金GIC坦言，已慢慢將資金轉移到受益於全球供應鏈變遷的產業與國家，基本上也就是大部分已從中國大陸轉到墨西哥、印度、印尼，還有越南等國家。

美國波士頓投資諮詢業者Cambridge Associates表示，在過去6到12個月期間，幾乎沒有投資者對中國大陸為主的基金感興趣。相反地，資金流向其它亞洲各地，像是日本等。今年以來，陸股滬深300指數表現持平，日本日經大漲25%，美國標普500也上漲近19%。