想當個存股族每年賺取固定股息收益，但卻又怕被扣二代健保補充保費嗎？訴求月配息的00929絕對是你佈局的聰明選擇。00929（復華台灣科技優息）是首檔月配息股票型 ETF，6月初掛牌上市後，第一天就衝上ETF之單日成交量冠軍，掛牌滿月更躋身成為百億俱樂部的一員，顯見「月月配」為許多投資人所好，而且00929入手門檻低，一張不用2萬元就能讓你跟上科技產業的長期趨勢，最重要還可能幫你省下二代健保補充保費。

「月配息」降低被課徵二代健保補充保費機會

商品只要強調高配息，總是讓許多投資人躍躍欲試，不過對於一年領、半年領、甚至季領的配息族來說，想領得聰明又不吃虧，就得注意買入張數，否則必須乖乖繳二代健保補充保費。根據規定，只要單次領息的金額超過2萬元，就必須繳交2.11%的二代健保補充保費，例如每年若有12萬元的配息可以領，半年領、季領分別為6萬元、3萬元，都要被扣二代健保，但如果是月領1萬元則可避免被課徵二代健保補充保費。

以00929第一次配息為每股配發0.11元計算，1張可領配息110元，等於投資人要擁有超過182張以上（2萬除以配息110元），才會被課徵二代健保補充保費，換句話說，即使每月領配息1萬元，不僅不需繳補充保費，每年也可實領到12萬元配息。

00929不僅是月月配可能為投資人省下二代健保補充保費，7月首次配息的年化配息率更達8%左右，且6月才剛掛牌，7/19就將迎來首次除息，讓許多投資人前仆後繼地跟進。此外，00929成分股100%佈局台灣具成長潛力的優質電子類股，專挑科技股裡高股息的股票，又搭上AI應用、電動車等未來趨勢，且一年只有換股一次，每年六月進行成分股調整。

00929成分股100%佈局台灣具成長潛力的優質電子類股，專挑科技股裡高股息的股票，又搭上AI應用、電動車等未來趨勢。圖片：shutterstock

月月現金流 00929一檔搞定

存股族想妥善做好財務配置，常常卡在息收無法平均分配每月使用，而00929月配息相較季配息、年配息，確實較能讓投資人避開二代健保的門檻，每個月固定領息對於小資族而言還能輕鬆掌握現金流，不用在市場上挑選不同月份配息的ETF，自己東拼西湊成每個月都有配息的投資組合，只要一檔月配息的00929便能搞定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。