大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，如何預防顯得很重要。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，英國有研究發現，常吃超加工食品者當中，男性罹大腸癌風險增加29％。但他也強調，只要是加工食品，致癌風險本來就高於原型食物。除此，醫師也提到預防大腸癌的飲食中，膳食纖維是常被提及的營養素，特別是全穀物，防治效果可能更甚於水果、蔬菜。

陳榮堅在個人網站發文表示，英國有一項研究發現，常吃超加工食品者當中，男性罹大腸癌風險增加29％，而在女性身上卻未見。他解釋，這與雌激素有關，女性在停經前，體內雌激素的比例會遠高於睪固酮的比例。曾有研究證實，停經前女性因受雌激素的保護，能減少大腸癌的發生，但對於乳癌就比較不利。

不過，陳榮堅強調，只要是加工食品，如香腸、臘肉等，致癌風險本來就高於原型食物。所以常吃超加工食物，對男性的危害比較大，前提是跟停經前的女性相比，但不代表女性多吃加工食品就沒事。

至於該如何預防大腸癌？陳榮堅表示，大腸癌的發生除了基因，另一關鍵就是腸道環境。而預防大腸癌的飲食中，膳食纖維是常被提及的營養素。然而，水果、蔬菜及全穀物都有纖維，誰的預防效果會比較好？

陳榮堅指出，水果可能會攝取到過多的糖份及熱量，糖份過多不僅容易提高癌症罹患率，也會引起其它代謝性疾病；蔬菜絕大部分是纖維及水分，不過多吃蔬菜，並搭配規律的補充綜合維生素及微量元素，也可以達到很好的預防效果。

而全穀物，陳榮堅表示，富有多種維生素、膳食纖維以及許多微量元素，包括鐵、鋅等，有利於維持良好的腸道環境。他更提到，英國醫學雜誌指出，每天吃90克的全穀物，可以降低20％罹患大腸癌的風險。另外，美國也有一項大型研究發現，全穀物及穀物類的纖維，有助預防大腸癌，尤其是直腸癌。