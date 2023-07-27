台灣車廠頭一遭，中華汽車驚傳遭駭客攻擊！據了解，中華車於23日偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，雖立即啟動相關防禦機制與復原作業，經過三個工作日，仍有部分產線受影響。這也是中華車有史以來首度因遭駭客攻擊，生產配銷作業受到影響。

中華車除產製自家CMC、三菱品牌車外，也代工組裝乘用車品牌MG車款、與商用車品牌FUSO部分車型，尤其是MG品牌今年以來銷售表現亮眼，供不應求，中華車為此透過加班、聘僱外勞等方式，設法拉高產能，讓MG車款單月交車量達1,000輛以上，此次系統遭駭，是否影響MG交車，成為後續觀察重點。

對此，中華車證實，此次系統遭駭確實對產線及配銷等作業有所影響，不過原本局部暫停生產的部分，隨著系統檢修作業進度，已陸續恢復生產，MG產線也已於26日恢復正常生產。

中華車強調，整車生產環節多且複雜，系統遭駭後，多處都必須確認才能確保品質及系統安全性，因此公司採謹慎態度進行相關作業檢修。至於此次遭駭事件的損失及影響，中華車僅低調表示，目前正積極進行復原，對公司營運影響尚在釐清中，後續將視情況更新訊息。

中華車是於23日偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，為避免災情擴大，發現後立刻預防性緊急關閉網路系統，雖未造成全面停工，但產線配合系統檢修，而有局部停止生產，且配銷等部分流程也回到人工作業，7月產能恐仍受影響。

中華車在偵測遭駭的第一時間也同步通知經銷體系，據悉主要經銷商之一的匯豐汽車緊急應變，相關配銷作業暫時改回人工登記，旗下中古車網路平台SUM汽車網也預防性關閉兩天，至26日才恢復正常，網頁上並放上防詐騙提醒。