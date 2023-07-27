中颱杜蘇芮今天距離台灣最近，台南以南、花東地區及澎湖今天都放颱風假，金門下午也停班課，不過台南民眾目前尚未感受到風雨，各百貨公司及電影院都公告照常營業，網友酸爆，「百貨公司全開是怎樣？」氣象專家則提醒，南台灣風雨越晚越強，甚至可能持續至明天中午，千萬不能輕忽。

臉書粉專《台南式 Tainan Style》貼出台南各百貨公司、賣場、電影院的公告，新光三越、南紡購物中心、三井OUTLET今天都正常營業；影城部分則取消某些場次，並視風雨情形評估後續營業狀況。

粉專提醒，今天晚上到明天清晨會是台南風雨最大的時候，目前因為台南還處在背風面，有中央山脈幫忙擋，所以才無風無雨，大家還是別掉以輕心。

許多網友看了都罵翻，「百貨公司全開是怎樣」、「說真的要是去光顧這些地方，就是鼓勵賣場壓榨員工」、「稍晚風雨增強，然後放任員工冒著風雨回家，完全沒盡到企業責任」、「現在各百貨賣場應該塞爆了吧！」

還有一名百貨從業人員感嘆，「百貨業真的沒颱風假，20多年前遇過鐵門拉一半還硬要營業，每次下班回家都很可怕！」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，南台灣上午開始漸漸感受到風雨，下午、傍晚還會更強，「別因為目前無風無搖就出門亂跑」；由於杜蘇芮過去一段時間走得太慢，如果今天偏北幅度稍微明顯一點，中南部要完全脫離颱風環流影響，至少要到明天中午。