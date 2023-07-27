東京奧運羽球男雙金牌王齊麟／李洋，今天在BWF超級系列750的日本公開賽16強賽，激戰64分鐘2比1逆轉擊敗賽會第6種子、馬來西亞選手王耀新／張御宇，順利晉級8強，同時也中止了對戰3連敗。

王齊麟／李洋自從奪得東京奧運金牌之後狀況就持續不穩，加上王齊麟先前又受傷，李洋一度更換搭檔，兩人本季出賽18場也僅獲得10勝，過去面對大馬組合先拿下3連勝，然後吞下3連敗。

兩組人馬今日再次狹路相逢，麟／洋首局15比21敗陣，次局麟／洋一路領先，但被對手打出4比0攻勢反超前，關鍵時刻麟／洋發揮韌性回敬4比0取得局點，21比18扳平局數。

決勝局，雙方經過短暫交鋒後麟／洋率先發動攻勢，最終以21比16保住勝利果實。8強賽將碰到大會第3種子、印度組合謝提／蘭基雷迪。

女雙賽事，台灣選手許雅晴／林琬清6比21、15比21不敵日本選手永原和可那／松本麻佑，楊景惇／張淨惠11比21、5比21敗給了大會第2種子、韓國選手白荷娜／李紹希，雙雙止步16強賽事。