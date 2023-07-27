受少子化衝擊，不少大專院校都正在面臨招生困難的窘境，部分學校甚至有可能要停辦退場，由大專校院校務資訊公開平台揭露，目前共有6間學校被列入專案輔導學校。

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，近一年除環球科技大學外，其他5間專案輔導學校，周遭的住宅交易熱度均呈現降溫狀態，且位於彰化縣埤頭鄉的明道大學周遭住宅交易量甚至出現掛0的情況。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，從私校退場這件事情上，也可以給廣大包租公、包租婆們一個警示，在關注投報率的同時，也要時刻觀察周邊市場的變化。

黃勝暉指出，在上述專案輔導學校中，僅嘉義大同技術學院、高雄東方設計大學，周遭住宅交易量還有兩位數，其他4間學校周遭住宅的交易市況都相當冷清。

其中大同技術學院，位於嘉義市東區，嘉義市本身腹地不大，居住人口相對集中，而且大同技術學院附近還有不少優質學區，又鄰近彌陀夜市、嘉義市立體育場等地，因此即使投資買盤退場，但仍有穩健的自住買盤支撐，目前該學校周邊的成交單價普遍落在每坪15萬元上下。

至於東方設計大學，位於高雄市湖內區，屬於高雄、台南交界之地，該學校鄰近大湖車站、大湖夜市，周邊生活機能相對完善，騎車到路竹科學園區也僅需15分鐘左右，目前該區塊中古屋房價普遍落在每坪10~12萬元上下，少數新成屋、預售屋可以達到2字頭的水準，未來伴隨科技題材的發酵，有望磁吸更多科技族群的目光，區域房市長線看好。

至於環球科技大學、中州科技大學、台灣首府大學和明道大學，這4間學校都位於相對郊區的位置，租賃市場的規模相對較小，且高度依賴學生客群，未來這些學校一旦停辦，房東們的脫手難度也會有所增加，特別是對於那些有房貸壓力的房東們來說，建議要提前做好心理準備，重新規劃資產配置，以免受到私校退場帶來的負面影響。

黃勝暉表示，學生族群相對單純，很受廣大房東們的青睞，但在少子化浪潮下，不僅有學校面臨退場問題，就連很多熱門學校的學生校外租屋人數也在持續降低，學生租屋市場勢必會受到波及。

他指出，尤其部分學校設立在遠離市區的偏僻區域，當地租屋市場除學生之外再無其他支撐，因此建議想要投資學生租房的民眾，務必要提前做好評估，最好選擇地段精華的區域，這樣即使學校的學生租屋人數減少，但區域房市仍能在在地居民、就業族群的支撐下維持市況，以此降低投資風險。