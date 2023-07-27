富達國際表示，聯準會如預期升息1碼將基準利率區間調升至5.25％-5.50％區間，累計去年3月升息以來，本波升息幅度共21碼，利率目標中位數來至2001年初來最高水平。聯準會主鮑爾在會後說明時提到自去年年中以來，通貨膨脹已經有所緩和，但要達到聯準會2％的政策目標「還有很長的路要走」，持續提及「高度關注通膨風險」。

在經濟仍具有韌性之下，會後聲明也提及美國銀行體系之信貸緊縮，可能抑制經濟、聘僱和通膨，依然保留再升息空間。鮑爾表示，並非意味每隔一次會議就會採取行動；如果數據顯示有必要，9月會議當然可能再升息。另外，鮑爾表示不預期今年會降息，未來有可能在降息的同時，仍持續採取縮減資產負債表規模，這取決於屆時經濟狀況表現。

展望未來，富達國際仍預期美國經濟將在未來幾季度陷入溫和性衰退，雖然時間點尚未確定，因為此次升息周期，政策對經濟影響滯後性的時間長短，及經濟對利率上升的敏感度與過去歷史周期有顯著不同。

富達國際目前仍維持先前觀點，預估連續之緊縮政策，將在未來影響美國經濟。富達投資團隊表示，持續關注緊縮貨幣政策對今年經濟增長的下行風險。對於資產配置考量目前信貸緊縮仍具不確定性，短期給予審慎投資評等；對於股市，比起成熟股市相對看好新興股市展望；在債券投資方面，相對看好全球優質債券並建議加碼政府債，原因是考量升息近尾聲，加上股市與債市相關性轉為負向且具防禦性。