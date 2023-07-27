7月21日至22日，第十四屆清潔能源部長會議和2023年二十國集團能源轉型部長會議先後在印度果阿召開。中方國家能源局副局長任京東應約與美國能源部長美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等交換意見，開展中美能源領域對話合作。

據中方國家能源局官網訊息，任京東發表演講時表示，為保障能源安全和應對氣候變化，中方堅持把發展清潔能源放在突出位置，取得了矚目的成績。任京東呼籲，各國應攜手維護全球能源產業鏈供應鏈暢通，通過全球清潔能源合作夥伴關係等平台，推動全球早日實現能源轉型目標。

會議期間，任京東應約與美國能源部長葛蘭何會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等內容交換了意見。任京東強調，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，開展中美能源領域對話合作。

多國能源主管部門和國際組織代表出席會議。外交部、中國大陸駐印度大使館共同參會。