杜蘇芮颱風來襲，台中市長盧秀燕今（27日）上午主持防災應變中心會議，特別的是美國在台協會AIT六名成員也參與這場會議；會後盧秀燕表示，颱風是天災不但是全島一命，更是全球一命，對於天災的預防與處理全世界各國都應該合作。

盧秀燕27日上午召開防災應變中心工作會報，現場意外出現金髮碧眼的AIT成員，實地觀摩台中市在風災準備與災害應變的工作狀況。

盧秀燕會後表示，颱風是天災，不但全島一命，更是全球一命，對於天災的預防與處理全世界各國都應該合作，關於政府的應變方式，AIT昨天透過國防部、消防署等單位表達想了解地方政府對於防災應變以及運作的方式，並且首選台中市，她認為關於天災各國政府加強連繫跟合作是很好的事情，因而表達歡迎來觀摩，也安排了座位，相信他們參與後對台中市應變情形大概有所了解，也希望將來台美之間有關於天災的預防能更加強互動。

盧秀燕強調，台中市是大城市，加上她過去擔任立委時長期在國防外交委員會，彼此比較了解，AIT過去也與台中市政府有很多的交流都有密切的合作。