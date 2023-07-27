台灣籃壇2020年爆發偷拍風波，10多名球員遭側錄不雅片PO網公然販售，王昭明與同夥余啟豪（另案判刑）上架這些影片，賺取41萬多元不法所得，王男一審遭判刑2年4月，台灣高等法院二審考量王男與多數被害人達成和解，改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，王昭明與余啟豪（業經另案判處罪刑）從2020年6月起，由王男藉由雲端分享之方式，提供其自不詳管道所取得，內容已滿18歲、或12歲以上未滿18歲之被害人遭不詳之人竊錄而裸露生殖器、自慰行為等猥褻影像予余啟豪。

余啟豪儲存於網路雲端硬碟，透過其經營管理之「specsaddicted」及「tumblrland」等色情網站散布、公然陳列並販賣本案竊錄影像，供客戶選購，或採會員制供會員以網站播放器觀看，網站透過國外刷卡方式收費，轉入余的外幣帳戶，余與王再按實際銷售金額拆帳分酬。

桃園地方法院一審將王昭明非法利用個人資料罪判刑2年4月，檢察官及王只就量刑部分提起上訴，高院二審考量王男與多數告訴人成立調解並給付賠償金，取得諒解，對方同意法院從輕量刑並宣告緩刑。

高院考量王男侵犯他人隱私，損害少年之身心健康安全及敗壞社會善良風俗，惟念及其犯後始終坦承犯行，並於偵審時繳交犯罪所得，復與多數告訴人達成和解並給付賠償，徵得原諒，改判刑2年。緩刑5年，向政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供200小時之義務勞務，並參加法治教育6場次。可上訴。