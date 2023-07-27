據界面新聞報導，7月26日晚間，福斯汽車集團宣佈，福斯汽車品牌與小鵬汽車達成技術框架協議。在合作的初期階段，雙方計畫面向中國大陸的中型車市場，共同開發兩款福斯汽車品牌的電動車型。這兩款專屬於中國大陸市場的新車將補充基於MEB平台的產品組合，並計畫於2026年走向市場。相關合作內容取決於最終的協議達成。

受利多消息的影響，小鵬汽車美股快速拉升漲超40％，創一年以來新高。

報導稱，作為此次合作的一部分，福斯汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADS（美國存托股票，每股ADS代表兩股A類普通股）15美元的價格收購小鵬汽車約4.99％的股權。交易完成後，福斯汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。股份發行將取決於慣例交割先決條件的達成，包括適用的監管審批。

據瞭解，新近成立的福斯汽車（中國）科技有限公司（VCTC）將成為小鵬汽車在開發領域的合作夥伴。這一科技公司匯集研發、創新及採購功能，是福斯汽車集團除沃爾夫斯堡外最大的研發基地。未來，這裡將有超過2000名研發及採購專家開展全新智慧網聯電動車型的相關工作。與當前的車型項目相比，通過聯合開發及採購，合作雙方將實現顯著的協同潛力及成本優勢。

報導稱，小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬表示，福斯汽車集團和小鵬汽車高度互補的優勢是雙方長期戰略合作的基礎。

福斯汽車乘用車品牌中國大陸首席執行官孟俠表示，大眾的目標是與小鵬汽車一起，從2026年起推出兩款新的智能網聯車型，為福斯汽車品牌開拓新的客戶群體。

報導稱，與此同時，福斯汽車集團還官宣了奧迪品牌與上汽集團之間將進一步深化現有合作。雙方將通過共同開發，快速、高效地拓展高端市場智能網聯電動車產品組合。作為規劃的第一步，奧迪將通過推出全新的電動車型，進入此前在中國大陸尚未覆蓋的細分市場。官方表示，共同開發的電動車型將配備最先進的軟硬件，各方將在開發過程中貢獻其核心能力。

報導稱，此外，這兩項協議均設想在未來聯合開發用於下一代智能網聯汽車（ICV）的全新本土化平台。夥伴關係旨在快速擴展集團產品譜系，並打造更多中國大陸本土化車型，滿足擁有巨大潛力的客戶群體及市場細分的需求。有關未來電動車平台合作的細節，將由合作各方進一步協商。

報導稱，當下，中國大陸新能源汽車市場競爭激烈，本土汽車公司已經建立起了技術和主場優勢，合資品牌的境遇大不如從前。在此背景下，作為國際汽車巨頭的大眾集團率先打破桎梏，聯合本土汽車公司共同開發新車型，以期跟上全球最大汽車市場的新能源轉型步伐。

報導稱，正如福斯汽車集團負責中國大陸區業務的管理董事貝瑞德所言，在競爭激烈、充滿活力的市場環境中，大眾將合作方的核心競爭力結合在一起，從而創造協同效應，更快地向市場推出符合中國大陸客戶獨特需求的新產品。同時，大眾還能優化合作各方的開發和採購成本。