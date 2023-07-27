大陸狗仔2月爆料「3字男演員」在老婆懷孕期間偷吃，還公開他演出過3字爆紅古裝劇、太太也是演員等5大線索，引起網友瘋猜男星就是李子峰，關於婚後出軌的傳言，李子峰和工作室沒有出面回應，不過李子峰今（27日）則無預警宣布離婚，和演員妻子林籽終結2年婚姻。

37歲李子峰擁187公分高挑身材和俊俏臉龐，作品橫跨大小螢幕，曾參與電影《杜拉拉升職記》，電視劇《武媚娘傳奇》、《慶餘年》、《與鳳行》等戲，還曾和小S合作電影《吃吃的愛》，兩人有一段舌吻的戲，就足足拍了10分鐘，小S還笑稱回家不敢跟老公說。

李子峰2021年6月和小9歲女星林籽宣布結婚，2022年5月宣布要當爸，並在7月喜迎兒子出生，不過李子峰、林籽日前卻被發現，兩人的結婚動態已悄悄刪除，在社交平台上也沒有互動，甚至狗仔2月爆「3字男演員」在老婆懷孕期間偷吃，網友依照演出過3字爆紅古裝劇、太太也是演員、參加過非常耗體力的綜藝節目等線索，都瘋猜是李子峰，對此，李子峰和工作室沒有出面回應。

不過李子峰今卻無預警宣布離婚，和林籽同步在微博發文：「爸爸還是爸爸，媽媽還是媽媽，以前是愛人，今後是朋友，希望我們未來會更好」，並互相標記對方，2年婚姻最後已離婚收場。