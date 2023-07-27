出遊還缺簡約配件不妨逛逛台鐵夢工廠！交通部台鐵局首度推出帆布小圓包以及黑白雙面漁夫帽商品，並將於8月1日開放網路會員搶先預購；另外，8月活動期間購買EMU3000或太魯閣款任一熱銷火車小背包，即贈「鐵道手帳裝飾貼紙」1張，且活動期間滿額即可加購台鐵扭蛋一顆。

針對本次新推出的小圓包及漁夫帽，台鐵表示，新品將於8月1日開放台鐵夢工場網路會員搶先預購，並預計於8月中旬開始配送。其中棉布材質的小圓包每個售價399元，尺寸為20*7.5cm，背帶長46cm（±3％）；漁夫帽尺寸則為56-58cm，材質為棉、聚酯纖維。

台鐵說明，凡於8月活動期間購買「簡約小圓包」或「簡約雙面漁夫帽」任一項新品，即享149元加購火車造型伸縮卡套（EMU3000特仕車／莒光號／DR2800柴聯車任1款）優惠，每購買一個新品限加購一個商品，數量有限，售完為止。

而除簡約系列新品外，夢工場網路商店，也將於8月期間舉辦台鐵會員限定優惠活動，除購買各式包包提袋、環保餐具等外出必備實用好物，享會員點數加贈優惠外，還有簡約保溫瓶加購不鏽鋼吸管杯，及新品加購造型伸縮卡套享優惠等多項好康。

另外，台鐵也指出，凡於8月活動期間購買任一款熱銷火車小背包（EMU3000或太魯閣款）即贈送「鐵道手帳裝飾貼紙」1張，數量有限，贈完為止。

台鐵進一步表示，活動期間訂單滿388元（不含加購商品金額及運費），還可享66元加購台鐵扭蛋一顆，扭蛋22款隨機出貨，快來試試手氣吧！