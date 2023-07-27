余曼曼日前受邀登上節目《我愛冰冰秀》獻唱〈慢慢等待你〉，獲得主持人白冰冰、陽帆，以及資深藝人謝雷等眾星好評。意外的是，為了當天節目刻意在半個月減肥5公斤的梁軒安，居然被現場樂隊笑稱與陽帆長得像親兄弟，對此，梁軒安表示：「我再瘦個5公斤更像年輕版周杰倫。」引起現場一片譁然大笑，被稱「很敢講」。

首度在節目獻唱的梁軒安，也讓其他歌手讚不絕口，他幽默說：「沒辦法！為了要跟曼曼一起上節目，我偷偷在家買了整套卡拉OK設備，天天練習，差點引發家庭革命。」白冰冰開玩笑問：「鄰居沒有抗議嗎？」梁軒安回：「還好我們家隔音很好，只有太座脾氣不太好。」再次讓全場為之側目。

梁軒安稱自己當天只知道要上台演出，根本沒想過居然要演唱，好在事先有準備，不然現場走音就太丟臉了。對於演出渣男劇情已經倒背如流的他，在節目中重現MV劇情、挑逗余曼曼有模有樣，讓旁人一看就火大，互動逗趣。