史前陶把。（北市文化局提供）

日前北市大安區金華特五基地社會住宅新建工程提取團隊於尖底明溝提取揭露作業時，發現2件疑似史前陶並通報，北市文化局表示，經25日現場會勘，確認出土2件史前陶，隨即要求暫停提取工作及工程，另將辦理文化資產價值審查專案小組會勘，研商是否給予尖底明溝文化資產身分。

北市大安區金華公共住宅新建工程，因基地位於舊台北監獄範圍內，依據「台北監獄圍牆遺蹟」公告的附帶決議，開發單位應先試掘以確認是否留存圍牆遺跡，並依文資相關程序辦理。

文化局表示，劉培森建築師事務所於大安區金華特五基地社會住宅新建工程前提出試掘調查計畫，經2020年6月8日核准後辦理，日前提取團隊於尖底明溝提取揭露作業時，發現2件疑似史前陶並通報，遂即請專家現場會勘。

文化局指出，7月25日邀集具考古、建築、歷史等相關專業的文資委員至現場勘查，確認尖底明溝現狀，與原擴充試掘計畫報告書中所描述狀況「不同位置受到不同程度的現代擾動影響，有部分城牆石溝牆傾倒、破損、或消失，亦有些許紅磚溝道破損、消失或不完整」有差異。

文化局也說，當日同時在水溝疊石下未明顯有擾亂層位出土一件史前陶把，另在出土陶把層位上的擾亂層底部發現一件粗厚史前陶，經提取團隊研判其陶質近圓山文化，疑似為「陶支腳」。

文化局說明，經委員現場確認後，因尖底明溝經揭露後和原試掘報告書結論有差異，請提取單位停止取掘，將另案辦理文化資產價值審查會勘；同時請提取單位就目前提取結果提出修正計畫，包含是否再擴大試掘或其他方式後，另送文化局審查，原其他提取工作及工程也暫停，等計畫審查後再辦理。

文化局強調，將儘速辦理文化資產價值審查專案小組會勘，邀集文資委員共同研商尖底明溝是否給予文化資產身分，後續並依文化資產保存法相關程序辦理。