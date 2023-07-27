南迴公路台9線399K南下車道發生邊坡落石，預計28日下午恢復通車。（蕭嘉蕙攝）

公路總局第三區養護工程處今上午巡查發現台20線181K、185.3k、194.5k多處坍方阻斷，實施道路封閉進行搶修，預計中午12時搶通。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南迴公路台9線399K發生土石流，目前調撥北上車道行駛，預估28日下午雨勢逐漸減緩後搶修完成。（蕭嘉蕙攝）

杜蘇芮颱風暴風圈籠罩現籠罩台灣南部、東南部，台東各地風雨持續增強，多處路段災阻，包含台20線利稻至初來段坍方阻斷、台23線泰源路段邊坡土石滑落、台9線金崙段及多良段邊坡落石，目前海端鄉利稻村因台20線道路阻斷，已封村2日，三工處搶修中，預計今12時搶通。

台東多路段阻災搶修 利稻封村2日恐斷糧 高麗菜園全泡水

因應杜蘇芮颱風來襲，台東縣海端鄉台20線171K＋500~198K＋500(利稻至初來) 26日預警性封閉，公路總局第三區養護工程處今上午巡查發現181K、185.3k、194.5k多處坍方阻斷，實施道路封閉進行搶修，預計中午12時搶通後視天候狀況許可開放車輛通行。

海端鄉利稻村因台20線聯外道路封閉受阻，至今已封村2天，加上連續性大雨，積淹水淹沒高麗菜園，農民心血毀。利稻村長胡勝豪表示，目前所儲備的物資僅能支撐2天。

另外，東河鄉台23線44K＋600(泰源路段)發生邊坡土石滑落，占用北上車道，目前採南下車道單線雙向管制通行，預計今上午11時30分排除。

至於南迴公路台9線399K和411K處，南下車道分別發生邊坡落石和土石流，目前2處皆調撥北上車道行駛，預計28日下午恢復通車。

公路總局大武工務段人員表示，南迴公路411K加津林富山橋橫跨野溪，因昨晚野溪暴漲，土石流淹沒南下車道，目前機具已經進行搶修。由於目前尚在下雨，預估28日下午雨勢逐漸減緩後搶修完成，399K同樣待雨勢趨緩後才能全面搶修。