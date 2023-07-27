中颱杜蘇芮來襲，各地都有明顯的雨勢，一名住彰化的女子表示，看氣象局網站的雷達回波圖，全台僅彰化縣上空沒有被對流雨帶覆蓋，讓她愣住說「是不是有點誇張啊？直接缺一塊」，貼文釣不少在地人說，「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》上傳一張雷達回波圖，只見全台上空都有對流雨帶，唯獨彰化縣不受對流影響，乍看宛如拼圖缺一角，讓她傻眼說「是不是有點誇張啊？直接缺一塊」。

網友發現彰化完美被隔開。（圖／翻攝自中央氣象局）

另在臉書社團《彰化人大小事》也有網友上傳同張照片說，「彰化是個好地方，啟動防護罩。」圖文引發在地人留言，「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」、「彰化人：從小到大不知道颱風是什麼」、「雨要下不下的，我雨衣介於要穿和不需要穿之間」、「我大彰化有結界保護」、「彰化是最無聊但也最安全」、「不要再說為什麼彰化為什麼沒水庫了」、「連颱風也要排擠彰化」。

但也有不少人開心地說，「我真的很愛彰化耶！風調雨順」、「彰化真的沒啥天災，即使有颱風也沒啥災損」、「沒災害是好事，彰化是福地，平安最好」、「護國神山中央山脈給我們彰化人靠，沒災情反而比較好」。