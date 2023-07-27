台中市於2021年傳出駭人聽聞的雙桶屍命案。土地買賣犯罪集團首腦徐德益等人，聯手殺害16歲蔡姓少女後裝桶棄屍，徐男後另因詐騙案怕被指認，竟也殺害目擊證人黃男後裝桶棄屍。台中地院一審判處徐德益2個死刑；經上訴台中高分院，今（27）日二審宣判，仍判他2個死刑。全案可上訴。

檢方起訴書指出，土地買賣犯罪集團首腦徐德益，於2017年間栽贓王閔16歲蔡姓女友侵吞贓款，灌酒後以驖鎚擊頭、利剪插胸、菜刀割頸切斷氣管，桶屍藏放老家；2019年因恐黃姓男子作證土地糾紛案，竟強擄注射毒品，再持改造手槍朝黃男頭部開槍擊斃，後將黃男屍體裝入橘色塑膠桶，倒入水泥再桶屍棄置山區。台中地檢署偵結依殺人等罪起訴徐男等7人，並以徐手法兇殘、無悔悟之心，已滅人性，而求處死刑。

台中雙桶屍案殘忍冷血，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等2人，手法兇殘，並桶屍棄置。（圖 / 台中檢方提供）

根據警方調查，16歲蔡姓少女及54歲黃姓男子都經家人通報為失蹤人口，檢警接獲檢舉疑遭殺害線追查，發現從事土地買賣及貸款的徐德益涉有重嫌，自2020年11月16日陸續拘提7名成員到案，18日前往苗栗縣銅鑼山區搜索，查獲裝有黃男屍體塑膠桶；當天下午又在徐男的豐原老家起獲裝有蔡姓少女屍體的塑膠桶，雙桶屍殺人案震驚社會，兩被害人慘死，連資深警官都搖頭指稱「慘絕人寰」。

徐德益於2016年間與王閔正從事土地買賣、貸款工作。王男認為16歲蔡姓女友騙他錢而想分手；徐男當時正假釋中，且陳姓女友年僅15歲，還被通報為失蹤人口，他擔心若蔡女離去向警方檢舉，恐對他不利。另，徐男因將土地繼承登記委託人的300多萬元花光，無力返還竟生殺機，謀議殺蔡女滅口，栽贓她捲款潛逃。

台中雙桶屍案，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等殘忍冷血，持剪刀刺胸，利剪刺進她胸口，還殘忍攪動剪刀，圖為檢警查扣的凶器。（圖 / 台中檢方提供）

徐德益等人承租新竹市香山區房子，在2017年5月間與蔡女喝酒後，趁她不勝酒力予以壓制，陳女、王男輪番持鐵鎚重擊她頭部；徐再持利剪猛刺進胸口，還殘忍攪動剪刀施虐、持菜刀冷血反覆割頸，導致蔡女顱骨骨折、顱內出血、胸部穿刺傷及頸椎切割傷而死亡。

徐男等人合力將蔡女屍體以塑膠袋包裹，裝進大型塑膠桶內，先搬至彰化棄置在路邊農地，再轉載到徐男位於豐原的老家藏放。

另名被害人何男，在2018年間輾轉認識徐男，他要以父親名下、位在彰化縣芬園鄉土地辦理貸款，徐男等人 承接委託後，竟逕自出售土地，詐騙得2000多萬元。案經徐男提告，黃姓男子出庭作證說明過程，徐男等人認為黃男證詞對他不利而謀議殺人，2019年6月5日黃男到司法大樓出庭後，王男等人開車將他強押到太平區1處養狗場，毆打、持槍恐嚇，徐男下達「今天沒有要讓他回去」。

黃男現場遭集團成員「處理掉」，趙男先將海洛因毒品注射進他頸部，林男再持槍朝他頭部開槍擊斃。事後，徐男等人將屍體裝入塑膠桶、倒入水泥後再以膠帶封桶，開車載到苗栗縣銅鑼鄉山區竹林，挖洞掩埋、再鋪鋪水泥封存。

徐男等人到案後，徐男等人坦承共謀殺害蔡姓少女，至於殺害過程則互推諉；但徐男否認黃姓男子，辯稱他沒有殺人動機，雖在場，但並未教唆及參與殺人。

全案檢察官偵結，依殺人等罪起訴徐等7人，並以主嫌徐男與2名被害人並無深仇大恨，痛下毒手、手法兇殘冷血，且犯後無悔悟之心，已滅人性，無教化遷善之可能，向法官求處死刑。徐男等人目前仍在押中，檢察官起訴後，移審台中法院。

全案上訴二審台中高分院審理並於今日宣判，徐德益上訴駁回、仍判處2個死刑，合併應執行死刑、褫奪公權終身；林宥廷、王閔正仍判處無期徒刑，其餘上訴皆駁回。