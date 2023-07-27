馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，計畫把全球最大的商業通訊衛星「木星三號」（Jupiter 3）送上太空軌道，原訂於美東時間26日晚間11時04分，由獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）執行，不過就在發射前一刻，由於不明技術問題而臨時取消，延到27日再次舉行。
根據SpaceX官網、Spaceflight Now網站，「木星三號」衛星重達9200公斤，由美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）打造，將加入休斯網路系統（Hughes Network Systems）已在軌的衛星艦隊。一旦發射成功，將成為有史以來最大的商業通訊衛星，為南、北美洲提供寬頻網路服務。
這也將是SpaceX獵鷹重型運載火箭第7次升空，該火箭發射時可產生逾500萬磅推力，是現今威力第2大的太空發射系統，僅次於NASA的SLS火箭。
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