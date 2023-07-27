另外最新完工落成的天母新穎豪宅「力麒天沐」，今年5、6月有兩筆交易，其中7樓交易總價1.21億元、每坪120.1萬元，買家為私法人公司；另一筆為10樓交易，總價約1.28億元、每坪122.6萬元。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「天母富邦」總價創新高的戶別，為頂樓的樓中樓戶，又有加蓋花園，實際使用空間大，加上社區屋主大多惜售，少有屋主釋出，且每戶規劃少見的40公分樓地板高度，加強隔音效果，建築設計精緻，應是拉高房價的主因。

台灣房屋集團趨勢中心觀察今年上半年大天母地區的億級豪宅交易，排除親友等關係人交易後，目前共有7筆，總銷金額約10.8億元，去年上半年則有8筆交易，總銷約14.1億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於今年實價登錄尚未完整揭露，量能可能還有變化，但上半年天母豪宅交易量，已與去年同期相差無幾，顯示天母豪宅買氣相對穩定。

張旭嵐表示，觀察去年天母成交的豪宅，不乏「華固天鑄」、「國泰天母」等逾2億元的高總價物件，拉高總銷金額，單價則落在107~167萬元之間；而今年目前為止，成交的豪宅包括「仰哲」、「遠雄陽明」、「天母一莊」、「國泰天母」、「天母富邦」、「力麒天沐」等，總價都在2億元以下，單價落則在93~144萬元上下，不論單總價，價位區間都比去年同期略低。

張旭嵐分析，台北市豪宅推陳出新，近年豪宅交易多半集中在市中心，尤其是指標新案林立的信義區，其他區域由特定建商所興建的新豪宅，也頗吸引高端客的目光；相較之下，推案較少的天母，選擇有限，超高總價的新豪宅也相對稀缺；但天母有外僑學校坐落，且區域環境具有異國特色，整體氛圍鬧中取靜，對具有國際背景的企業主，以及區域認同度高的在地人而言，仍深具吸引力，買家也以長期持有為主，使近期的交易價量相對平穩。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然今年7月平均地權條例修正案上路，不少私法人為了趕新制上路前的末班車，紛紛以私法人名義購置不動產，但今年上半年，天母地區仍不乏以自然人名義購置住宅的案例，主要是天母買家多半具有地緣性，且以自用為考量，受政策的影響較淡，加上部分買方為資深企業股東，在上半年股市開紅盤的情況下，獲得不錯的處分利益與股利分配，促使資金充沛的高資產族，將部分資金投入不動產中。