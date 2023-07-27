搶攻七夕情人節甜蜜商機，台北遠東香格里拉由德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）特別設計期間限定造型蛋糕，自8月12日至8月22日期間，於飯店1樓The Cake Room販售兩款七夕情人節蛋糕，包含「榛心醇情」巧克力榛果慕斯蛋糕，濃郁的巧克力融合威士忌的酒香，呈現令人心醉的絕妙滋味。而另一款造型可愛的「戀愛熊仔」開心果莓果蛋糕，香濃的開心果蜂蜜達克瓦茲，與莓果奶油交織出如戀愛般的甜蜜，童趣小熊則象徵純真浪漫的愛情。今年七夕情人節，就用甜蜜蛋糕擄獲情人心。

「榛心醇情」巧克力榛果慕斯蛋糕6吋、1,588元，兩顆心心相映的大紅心，表達火熱的愛意。這款造型吸睛的心型巧克力蛋糕，是情人節必備的經典之選。主廚以70％的法芙娜巧克力與榛果製成巧克力軟糖蛋糕，每一口都能感受到濃郁的巧克力和香甜的榛果，蛋糕底部巧思搭配巧克力脆片增添口感層次，蛋糕上還以閃亮金箔點綴，象徵著戀人情比金堅，上層的大紅雙心造型是以葛瑪蘭威士忌香堤奶油製成，香醇細緻的柔滑口感，像極了愛情。

另一款「戀愛熊仔」開心果莓果蛋糕6吋、1,888元，散發著天真浪漫的愛戀氛圍，主廚巧手製成討喜的翻糖小熊，代表戀人間的甜蜜守護，蛋糕則別出心裁地選用外觀像夾心餅乾、卻擁有蛋糕鬆軟口感的蜂蜜達克瓦茲，並以開心果和莓果奶油層層交疊，呈現如戀愛般的甜蜜滋味，最外層的翻糖特別加入柚子醬增加微酸風味與柚子香氣，想在這浪漫的七夕佳節裡來點「儀式感」，可這款「戀愛熊仔」甜蜜放閃！