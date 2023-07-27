賴姓車手出面取款遭當場逮捕。（警方提供）

警方查扣賴身上的假收據。（警方提供）

有詐騙集團假冒投資達人徐航健名義，在臉書成立投資社團，1名任姓男子一時不查，加入Line投資群組後匯了95萬元，但後來起疑報警，歹徒食髓知味，又向任要求100萬元「認證費」，任男在北市刑大協助下，假裝同意將對方約出，並在面交時當場逮捕21歲的賴姓車手。

北市刑大偵一隊接獲報案，指有人假冒徐航健身分，在臉書大肆招攬投資，徐是二○一四年《富比世》亞洲慈善英雄榜入選者之一，徐曾任元大寶來證券顧問，為回饋社會，曾慨捐1.2億元給母校淡江大學，傳為佳話。

32歲任姓男子日前在臉書看見以徐航健為名的投資廣告，聯繫後加入詐團的投資群組，並在話術吹噓下，陸續匯了95萬元「投資」，但任男事後要求領錢時，對方卻聲稱任提前領出，「違反了佈局操作協議」，需再匯100萬元，這時任男才驚覺上當，向北市刑大報案。

偵一隊幹員要求被害人不動聲色，向詐騙集團佯稱想再加碼投資100萬，並依約面交，26日警方趁賴姓車手出面時，當場將他逮捕，但賴辯稱對組織一無所知，只是受託出面取款而已，警訊後被依詐欺罪送辦，專案人員另擴大追查幕後的詐團網絡。

北市刑大呼籲，民眾買賣股票，一定要在合法的證券公司辦理，千萬不要輕信社群平台的投資廣告，也不要理會名人投資訊息，交付現金投資幾乎都是詐騙，若是被邀進投資教學群組，務必保持警戒，反覆求證，可隨時撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免受騙破財。