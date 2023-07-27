水利處長林谷樺解說區域排水治理情形。（呂妍庭攝）

布袋鎮海風長堤移動式抽水機已整備完成。（呂妍庭攝）

杜蘇芮颱風襲台，目前嘉義地區未見風雨，中央氣象局預報今晚至明晨西部半風雨將轉強，由於布袋鎮海埔新生地因地勢低，下大雨經常淹水，縣府水利處申請水利署經費補助，在側溝施作集水井，雖尚未完全完工，但主結構已完成，將在杜蘇芮期間上線使用，進行壓力測試。

嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮海風長堤視察移動式抽水機整備情形，以及集水井效能與排水狀況，翁章梁指出，布袋海埔新生地因地勢低，漲潮時水難以排出，遇大雨經常淹水，僅能仰賴機械設備排水，2021年0530一場豪大雨，布袋時雨量高達64.5mm，5小時累積167.5mm，導致海風長堤旁道路側溝排水宣洩不及，加上側溝蓄水容量較少，4台移動式抽水機抽排效果有限，造成區域淹水。

為提升側溝集水效率，縣府爭取中央應急經費增設集水井，集水井工程建設經費318萬元，今年5月開工，預計9月完工，並同步進行長度120公尺的地下箱涵清淤工程。

水利處防洪維護科長陳彥儒說，因側溝過淺，導致抽排水效果有限，這次在測溝建造集水井，將集水井挖大、挖深，能收集轉多區域內水，能提升抽水效能，雖預計9月才完工，因主結構已完成建造，目前已先行啟用。

此外，為因應杜蘇芮颱風可能帶來的豪雨及強陣風，縣內移動式抽水機已完成整備，並要求施工廠商相關防颱措施、夜間警示及交通管制，避免意外情況發生，保護民眾生命財產安全。