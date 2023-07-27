民眾黨2024總統參選人柯文哲女性支持度有下滑趨勢，柯陣營預估在下月舉辦台北姊妹選哲之友會成立大會，被解讀是破除「仇女」形象。對此，北市議員苗博雅批評，柯文哲經常對女性開地圖炮，卻「偶爾認錯、絕不改過」，即便不斷找出挺他跟重用的女性，但此方法見樹不見林，8年多來有多少人出言提醒，柯卻始終沒有反省。

民進黨團上午召開「罵藍罵綠 突顯柯市長沒能力」記者會，黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、台北市議員、立委參選人許淑華和苗博雅出席。

劉世芳批評，柯文哲只尊重支持自己的女性，不支持者就以難聽字眼批評，擺明「選擇性的仇視」，建議柯文哲在下周立法院會通過「性平三法」修正案後先把民眾黨團版本都補足，證明自己不是選擇性成立女性選哲之友會，相信民眾眼睛雪亮，不會因為柯口頭說尊重女性，就忘記過去所講的歧視話語，「到現在也沒聽過你反省。」

許淑華對柯舉辦此活動表示尊重，但她認為，成立姐妹會不代表柯不仇女、厭女，此形象是來自柯過往的態度跟行為，若要舉辦，邀柯文哲妻子陳佩琪參與還比較適合，她直言，「不用為了證明自己沒有仇女辦這個會，應該讓女性自發性感受，而非形式上的會」，去上性平教育課還比較直接一點。

苗博雅則預言，柯選擇的活動地點約可容納600多人，要從全國找此數量的女性支持者一定沒問題，相信活動會爆滿大成功，但柯是否歧視女性，不會因為找了幾百人出來支持就解決，畢竟柯的性別盲不是一朝一夕，是從9年前參與選舉開始就陸續有許多詭異的性別發言，包含「長得漂亮要坐櫃檯」、「素顏不要出來嚇人」。

苗博雅直指，柯文哲經常對女性開地圖炮，卻「偶爾認錯、絕不改過」，面對政治立場不同的女性就叫人家去坐櫃檯、酸人家肥，柯也無法反駁自己為何常用性別言論攻擊他人，自然會累積性別盲印象，這才是他要解決的，即便柯不斷找出挺他跟重用的女性，此方法見樹不見林，8年多來有多少人出言提醒，柯卻始終沒有反省。

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