《美麗島電子報》公布2024最新總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德35.1%、民眾黨參選人柯文哲24%、國民黨參選人侯友宜19.9％。曾幫柯文哲操刀Line＠帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡認為，侯友宜能否超車柯文哲的遙控器在國民黨手上，那顆按鈕就是台北市長蔣萬安的「柯市府大秘寶」。

吳靜怡今（27）日在臉書分析《美麗島電子報》民調，並認為侯友宜能不能超車柯文哲的遙控器，掌握在國民黨自己的手上，而那顆按鈕就是蔣萬安的「柯市府大秘寶」。吳靜怡進一步提到，6月底台北市支持度柯26.5%、侯21.7%，昨日的民調則顯示台北市支持度柯22.3%、侯25.1%，由此可知，蔣萬安市府可以影響柯文哲在台北市的被信任度，而柯文哲採取持續積極批判中央的招式、拍影片博同情，根本毫無用途。

就長期的民調觀察，吳靜怡認為，支持柯文哲的20-29歲年輕人，對於蔡英文的信任度一直都不差，這次民調還有53.3%，反而比較不支持柯文哲的30-39歲，對蔡英文不信任有52.1%。吳靜怡直言，賴清德還有相當大的努力空間，如何靠近年輕人又能取得七年級生的可靠信賴很重要。

吳靜怡也提到，柯文哲的支持者有28%泛綠，在鐵票分析中，高達23%是泛綠的鐵票，因此，當區域立委持續挑逗國民黨、民粹繼續鬥民進黨，柯民調必然會持續往下。