大陸國家統計局今天公佈數據顯示，6月份，規模以上工業企業利潤同比下降8.3％，降幅較5月份收窄4.3個百分點。1-6月，工業利潤同比下降16.8％，降幅較前5個月收窄2.0個百分點。

據界面新聞報導，大陸國家統計局工業司統計師孫曉表示，總體看，工業企業利潤延續恢復態勢。下階段，要著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，激發經營主體活力，培育壯大發展新動能，推動工業經濟高質量發展。

孫曉指出，上半年，在41個工業大類行業中，有30個行業利潤同比增速較一季度加快，或降幅收窄、由降轉增，佔比超七成。製造業帶動工業企業利潤改善作用較強。1-6月，製造業利潤同比下降20.0％，降幅較一季度收窄9.4個百分點，帶動規上工業利潤降幅較一季度收窄7.4個百分點。

其中，裝備製造業利潤同比增長3.1％，實現由降轉增，增速較一季度大幅回升20.8個百分點。分行業看，光伏太陽能設備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產品生產快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤分別增長29.1％、10.1％、35.3％；通用設備行業受產業鏈發展帶動，利潤增長17.9％。

隨著擴大內需政策措施發力顯效，市場需求逐步釋放，多數消費品製造行業利潤改善。上半年，在13個主要消費品製造行業中，有10個行業利潤同比降幅較一季度收窄或由降轉增，佔76.9％。6月份，消費品行業利潤加快回升，有10個行業當月利潤同比增長，較5月份增加5個，其中皮革制鞋行業利潤同比增長1.07倍，化纖行業利潤增長21.2％。

此外，不同類型企業利潤均有改善，小型、私營、外資企業改善明顯。上半年，規模以上工業企業中，大型、中型、小型企業利潤同比降幅較一季度分別收窄4.1、4.9和5.6個百分點，其中6月份小型企業利潤同比由降轉增。私營、外商及港澳台商投資企業利潤降幅較一季度分別收窄9.5和12.1個百分點。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬對界面新聞表示，工業利潤單月和累計增速降幅大概率都將繼續收窄。一方面，工業品出廠價格（PPI）或將見底回升，價格端對營收和利潤的拖累將會減弱，另一方面，中央正在部署謀畫新一輪穩增長政策，政策效應顯現將有望拉動工業生產回升。

不過他同時指出，由於外需趨弱背景下出口將繼續承壓，地產和消費斜率仍在放緩，企業信心尚待進一步加強，工業利潤或仍將面臨一定壓力。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼表示，我國工業生產抗風險和自我修復能力較強，下半年隨著生產生活的深入開展、企業紓困和經濟穩增長政策的持續發力，工業企業經營狀況有望繼續改善，工業利潤當月增速在第四季由降轉升的可能性較大。