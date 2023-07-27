知名的客家歌曲創作人楊政道曾創作過多首膾炙人口的歌曲，他2年前罹患肺腺癌，本月不敵病魔過世，享年55歲。醫師表示，肺癌中以肺腺癌最為常見、約佔7成，初期症狀不明顯，一旦出現胸悶、胸痛、慢性咳嗽等症狀且確診時，常已是第4期，且移轉速度快、死亡率極高。

癌症已連續41年居國人十大死因首位，其中肺癌更已霸榜43年，每年約新增1.5萬肺癌害者，其中肺腺癌佔絕大多數，如何預防肺腺癌備受關注。

台大癌醫中心分院副院長、肺癌權威陳晉興曾在《下班經濟學》中表示，肺腺癌症狀相當不明顯，一旦確診就是第4期。若患者出現意識不清，就是已腦部轉移；若是聲音沙啞則是淋巴結轉移、壓迫到聲帶神經，都已是肺癌第4期，「一旦有症狀，一定來不及。」

根據澄清醫院，肺腺癌是指肺臟中的腺體細胞產生病變，好發於女性，腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第3或第4期，此時移轉速度快、死亡率極高。多數患者不抽菸、不焚香祭拜，也未天天下廚，加上症狀與大部分肺部疾病相似，例如胸悶、胸痛、慢性咳嗽，而常被忽略，一旦診斷出來時，往往已是晚期，治療效果不佳。

澄清醫院表示，民眾若慢性咳嗽超過兩周未痊癒，且無感冒、發燒現象，就應立即安排就醫檢查；其他症狀包括疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音沙啞、頸部與鎖骨淋巴結會出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感，一定要提高警覺，慎防可能是肺腺癌的警訊。

醫師建議，民眾從40歲起定期安排肺癌篩檢，其中「低劑量電腦斷層檢查」（LDCT），是肺癌篩檢的利器，經驗證能有效揪出肺腺癌病灶，以利及早治療與更好的預後。