民眾日前駕駛自小客車行經彰化市彰南路時，突然有水鹿從車前跳過。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化頻傳水鹿出沒，還有民眾駕車行經彰化市彰南路時，突有水鹿竄出，上述狀況引發彰化縣長王惠美關心，除已指示農業處等單位因應，並將委請台灣大學教授協助鑑定八卦山脈水鹿來源，以利後續採取相關因應措施。

日前有民眾駕駛自小客車行經彰化市彰南路時，突然出現一隻水鹿正準備跨越中央分隔島，並從車輛前方跳過，幸好人、鹿、車都平安，未發生車禍。以往在田中鎮山腳路及台74線等地，也都傳出水鹿竄至道路，並引發車禍的事故。

因人鹿衝突頻頻發生，彰化縣長王惠美關心水鹿出沒情形，於主管週報指示單位兼顧野保下，也要避免人鹿衝突等狀況發生。

彰縣府農業處指出，針對水鹿出沒頻繁路段已設立告示牌，除台74線、139線、田中鎮山腳路4段都有設置，彰南路4段至6段多次出現水鹿，已會同公路總局等單位會勘後，也已增設告示牌，提醒用路人注意有水鹿出沒，減速慢行，注意安全。

農業處表示，縣府已於日前召開八卦山水鹿出沒重點區域管理措施研商會議，同時邀請林務局南投林區管理處、參山國家風景區管理處、彰化縣野鳥學會、彰化市公所、芬園鄉公所、動物防疫所等單位，共同研商如何因應水鹿頻頻出沒的現象。

此外，也將請台灣大學教授協助鑑定八卦山脈水鹿是否屬原生種野生動物，或是民間鹿場逸出後繁衍之後代，再研議後續相關因應措施，以兼顧保護自然生態、避免造成用路人受傷及影響農民農作生產。