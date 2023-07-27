所謂「金髮女孩經濟」是指不慍不火的環境，通常在景氣回暖期間，溫和的通膨與經濟成長穩定，市場沒有過熱或是衰退的疑慮，適合股市表現。聯博投信股票投資策略師李長風表示，全球主要國家通膨持續放緩，利率水準也逐漸趨近終端利率預估值，預期今年全球經濟成長將趨緩，並有望於明年復甦。目前市況與金髮女孩經濟的氛圍相仿，但不同的是，受制於核心通膨偏高，且經濟活動仍疲乏，企業與家計單位皆仍在消化利率走高的後座力，經濟不穩定的時期尚未完全褪去，股市雖可望有表現空間但未必能像金髮女孩經濟出現時的那般樂觀。

面對溫吞經濟成長的環境，李長風認為相對於景氣循環價值股，成長型股較可望有所表現。觀察2012年迄今，市場進入景氣趨緩且利率下滑的情境中，成長股三個月表現為2.6%，價值股三個月表現則相對疲弱為為-2.9%，兩者間的相對報酬為5.5%。故可從成長類股中挑選受惠於產業結構轉型趨勢、且不仰賴景氣循環的類股，像是科技與通訊服務等。

李長風說明，今年以來，美國科技與通訊服務類股受到AI概念加持，企業獲利可望在第二季落底回升，並成為推動長期續航的燃料。此外，科技產業盈收範圍擴及全球，S&P500指數中，各類股海外營收比重由科技類股居冠，隨著全球貿易逐漸擺脫疫情陰霾逐漸復甦後，營運觸角延伸至海外的企業便可望受惠。除了成長型類股以外，過往醫療產業雖被歸納為傳統防禦類股，但在科技創新加持下，已從以藥廠獨大的產業結構轉變為擁有一般製藥、醫療保健科技、醫療保健服務、醫療保健設備、生物科技、生命科學工具與服務等多元成長動能的產業，可望發揮兼具成長與防禦的優勢。