江宏傑、福原愛這對前「桌球CP」好聚不好散！兩人2年多前閃電離婚，後來傳出女方來台又匆匆回到日本，自此與江宏傑斷聯，江宏傑近來被問到前妻是否再婚的問題，也尷尬說連繫不上對方。昨(26日)晚間，江宏傑發出正式聲明，表示將在福原愛的老家日本開記者會對前妻隔空喊話，《中時新聞網》也會透過直播給第一手消息。

江宏傑稍早穿著西裝現身，雙頰明顯消瘦，下巴也變尖，臉上頂著黑眼圈，看來相當憔悴，江宏傑一開始用中文說，「大家好我是江宏傑，今天先跟大家抱歉一下，私人的事情讓大家擔心了。謝謝大家不辭辛勞的來參加，也真的非常感謝大家，今天把大家聚集在這裡，有件事情想跟大家報告一下」。

江宏傑進一步透露，7月20日，他收到日本法院裁判結果，「內容是法院要求福原愛小姐（因涉及兒少權益，不予刊載），我想表達真的很感謝日本法院的裁判，我也希望可以快點（因涉及兒少權益，不予刊載）。」，他很感謝日本法院的裁定，但福原愛告訴他不會執行法院命令，讓江宏傑感到不安。

江宏傑表示，今收到福原愛要求他終止今天的記者會，但她沒有提到任何執行執行法院命令的任何訊息。而福原愛失聯這段期間，就他們所知，到了新加坡一趟，但卻沒理會他，福原愛身為桌球界的代表人物，對社會有重大的影響力，這樣的名人做出這樣行為是否合適，他們深感疑問。

發問時間被問到離婚的主因，江宏傑尷尬說因為自己已經跟福原愛離婚一段時間了，今天的重點是判決結果，所以他也不方便多說什麼。律師表示，日本法院發出的命令是非常罕見的、有緊急性的，通常法院是為了保護當事人所做的判決，因此希望對方能尊重法律，如果福原愛不能遵守，希望對方能提出原因。

接著日本記者問到，如果今天不舉行這樣的記者會，覺得福原愛會跟江宏傑說什麼話？江宏傑沒直接回答，表示雖然法院已經做出裁判，但他不希望事情變很難看，或必須用強制執行方式，只希望福原愛能配合日本法院的裁判，讓事情和平落幕。

至於如果未來相同事情一再發生，江宏傑是否有想過有什麼方式解決？律師表示，福原愛現在做出的事情是不合適的，推測對方有難言之隱，但經過多次交涉、發出判決，福原愛方面都零回應，也不提出任何討論，經歷了多番思考，才舉行這次記者會，如果福原愛願意交流溝通，其實今天的記者會是不用開的。

台灣記者詢問，江宏傑有無想對台灣網友所說的話？律師代為回應說，他們無法判斷福原愛是因為時間關係，還是她沒有意願執行法律命令，剛才他和大家說過，福原愛多次到新加坡，不論她現在人在新加坡或日本，希望在這兩個國家有相關法律可以對應，讓福原愛能遵守判決。而江宏傑則表示，自己為這件事努力堅持很久，謝謝大家支持著他。

律師再次表示，名人做出這種事情肯定有某些理由，如果有正當理由的話，他們有考慮討論的空間，然而在雙方討論不一致的情況下，做出這件事是非常不合適的，希望福原愛能聽從法院命令。

34歲江宏傑2016年和大他1歲的福原愛在日本舉行記者會，表示已經在東京提出結婚登記，當時江宏傑身穿西裝，福原愛則穿上日本傳統和服，江宏傑表示兩人都愛打球，因有相同話題自然而然在一起，更分享有乒乓球概念的婚戒，表示是給福原愛特別訂製的禮物，然而這回江宏傑再度現身於日本媒體前，竟是為了控訴前妻。

婚後，福原愛和江宏傑轉往台灣定居，2021年初福原愛獨自回到日本，在節目上突然表示有回日本生活的打算，但當時江宏傑回應不知情，會再討論，後來兩人感情一路失控崩裂，福原愛被拍到和有妻子的橫濱男過從甚密，日媒更報導福原愛在台灣被夫家精神霸凌，引來台日網友熱議。

離婚後，江宏傑多次坦言跟前妻已經無聯繫，26日則飛到日本，宣布隔天日本時間下午3點（台灣時間下午2點）要舉行國際記者會，以中文和日文進行，同時也會有英文翻譯，但說法不一，採訪通知上可見用英文寫道，福原愛被江宏傑指控涉及「ABDUCTION（綁架）」。而福原愛今凌晨透過律師反擊，呼籲前夫切勿違反法官的要求，使這對怨侶的互動再成話題。